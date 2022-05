Ciné-Seine : Ténor Goderville, 14 juin 2022, Goderville.

Ciné-Seine : Ténor Goderville

2022-06-14 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-14 22:30:00 22:30:00

Goderville 76110

Ciné Seine [14/06] – 20h30 : TÉNOR à La Ficelle à #Goderville

De Claude Zidi Jr. – Durée 1h 40min

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde.

Tarifs : Adultes 5 € / – de 15 ans 4 € / Carnet 10 places 38 € (pas de réservations possibles)

laficelle@goderville.com +33 2 35 27 07 37 http://www.goderville.com/?

Goderville

