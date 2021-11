Saint-Romain-de-Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc 76430, Saint-Romain-de-Colbosc Ciné Seine – Saint-Romain-de-Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc Catégories d’évènement: 76430

Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Saint-Romain-de-Colbosc Rendez-vous au Siroco à Saint-Romain-de-Colbosc pour découvrir ces deux films encore à l’affiche des salles de cinéma : “Pil” (2021) de Julien Fournet (à partir de 6 ans) à 18h.

“Dune” (2021) de Denis Villeneuve à 20h30. Tarif : 5 € pour les adultes et 4 € pour les enfants (de moins de 15 ans)

