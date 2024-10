Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat, samedi 12 octobre 2024.

Ciné Seine Etretat

Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime

Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille

– Golo et Ritchie (2024) un film de Ahmed Hamidi et Martin Fougerol à 18h30

– Bad Boys Ride or Die (2024) un film de Adil El Arbi et Bilall Fallah à 21h

Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille

– Golo et Ritchie (2024) un film de Ahmed Hamidi et Martin Fougerol à 18h30

– Bad Boys Ride or Die (2024) un film de Adil El Arbi et Bilall Fallah à 21h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 21:00:00

fin : 2024-10-12

Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie

L’événement Ciné Seine Etretat Étretat a été mis à jour le 2024-10-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

samedi 12 octobre 2024 Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime 2024-10-12 à 18:30:00 .Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille - Golo et Ritchie (2024) un film de Ahmed Hamidi et Martin Fougerol à 18h30 - Bad Boys Ride or Die (2024) un film de Adil El Arbi et Bilall Fallah à 21h