Ciné Seine – Etretat Étretat Étretat Catégories d’Évènement: Étretat

Seine-Maritime

Ciné Seine – Etretat Étretat, 28 janvier 2023, Étretat . Ciné Seine – Etretat Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime

2023-01-28 – 2023-01-28 Étretat

Seine-Maritime Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille :

« Le Petit Piaf » (2022) de Gérard Jugnot à 18h30 (à partir de 8 ans).

« Tempête » (2022) de Christian Duguay à 21h. Tarif : 5 € pour les adultes et 4 € pour les enfants (de moins de 15 ans) Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille :

« Le Petit Piaf » (2022) de Gérard Jugnot à 18h30 (à partir de 8 ans).

« Tempête » (2022) de Christian Duguay à 21h. Tarif : 5 € pour les adultes et 4 € pour les enfants (de moins de 15 ans) +33 2 35 27 05 23 Étretat

dernière mise à jour : 2023-01-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Étretat, Seine-Maritime Autres Lieu Étretat Adresse Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime Ville Étretat lieuville Étretat Departement Seine-Maritime

Étretat Étretat Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etretat/

Ciné Seine – Etretat Étretat 2023-01-28 was last modified: by Ciné Seine – Etretat Étretat Étretat 28 janvier 2023 Étretat Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime seine-maritime

Étretat Seine-Maritime