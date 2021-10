Étretat Étretat Étretat, Seine-Maritime Ciné Seine – Etretat Étretat Étretat Catégories d’évènement: Étretat

Étretat Seine-Maritime Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille : “Le Tour du Monde en 80 jours” (2021) de Samuel Tourneux (à partir de 6 ans) à 18h30.

“Pourris Gâtés” (2021) de Nicolas Cuche à 20h45. Tarif : 5 € pour les adultes et 4 € pour les enfants (de moins de 15 ans)

