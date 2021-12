Ciné Seine à Goderville : Ron débloque Goderville, 29 décembre 2021, Goderville.

Ciné Seine à Goderville : Ron débloque Salle Culturelle La Ficelle Rue de la Chênaie Goderville

2021-12-29 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-29 20:00:00 20:00:00 Salle Culturelle La Ficelle Rue de la Chênaie

Goderville Seine-Maritime Goderville

[Ciné Seine] Mercredi 29 décembre 2021 à 18h : Ron débloque

L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans d’incroyables péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre …

Tarifs : Adultes 5 € / – de 15 ans 4 € / Carnet 10 places 38 €

Durée du film : 1h46 / Pass-sanitaire et masque obligatoires (dès 12 ans)

