Ciné-saveurs : Zanzibar au féminin

2023-04-14 19:30:00 19:30:00 – 2023-04-14 EUR Sur l’île de Zanzibar, la mariculture a commencé il y a une dizaine d’années et est devenue un travail plutôt féminin. Aujourd’hui, les zanzibarites récoltent le fruit de leurs efforts et revendiquent une indépendance fièrement acquise. Un vent nouveau de liberté souffle pour les femmes de Zanzibar. Partez à la découverte d’un pays à travers un documentaire cinématographique et la rencontre de son réalisateur. Une dégustation inspirée des plats du pays à l’honneur finira votre exploration ! dernière mise à jour : 2022-10-04 par

