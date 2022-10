Ciné-saveurs : Tasmanie

Ciné-saveurs : Tasmanie, 7 octobre 2022, . Ciné-saveurs : Tasmanie



2022-10-07 19:30:00 – 2022-10-07 EUR En 1800, Bonaparte lance une grande expédition vers les Terres Australes sous le commandement de Nicolas Baudin. Pour le botaniste Francis Hallé,parcourir à pied, plus de deux siècles plus tard, les mêmes espaces,revient à se plonger avec la même passion scientifique dans l’observation d’une nature immortelle. Partez à la découverte d’un pays à travers un documentaire cinématographique et la rencontre de son réalisateur. Une dégustation inspirée des plats du pays à l’honneur finira votre exploration ! dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville