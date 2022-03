Ciné-Saveurs : Peuples du Nord Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres Bouches-du-Rhône Après un séjour intense auprès de nomades Nénètses, éleveurs de rennes de Sibérie, Jacques vous invite au festival de glace sur le lac Khovsgöl surnommé “la perle bleue de Mongolie, puis dans l’Altaï avec les éleveurs de yak et les aigliers. Enfin, avec son fils David, et son ami Nono, ils empruntent la rivière gelée du Zanskar.



Un film de Jaques Ducoin ENTRESSEN Centre d’Animation Pierre Miallet Istres

