Ciné-saveurs : petits jardins sur terres arides

Gagaouzie, un nom sympathique qui appelle à la curiosité et éveille l'imagination. Au sud de la Moldavie ,cette république autonome surprend par sa diversité culturelle issue du brassage des communautés de l'Europe orientale et des Balkans. Portraits et témoignages, mettent en lumiére une minorité aux traditions riches et ancestrales Partez à la découverte d'un pays à travers un documentaire cinématographique et la rencontre de son réalisateur. Une dégustation inspirée des plats du pays à l'honneur finira votre exploration !

