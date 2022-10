Ciné-saveurs : de l’île de pâques à la Patagonie

2023-01-13 19:30:00 19:30:00 – 2023-01-13 EUR L’une des terres habitées les plus isolées du monde perdue dans l’immensité du Pacifique Sud, l’île de Pâques offre des paysages fascinants, un passé mystérieux avec ses statues monumentales aux visages énigmatiques. En arrivant en Patagonie nous Partez à la découverte d’un pays à travers un documentaire cinématographique et la rencontre de son réalisateur. Une dégustation inspirée des plats du pays à l’honneur finira votre exploration ! +33 4 90 50 69 49 dernière mise à jour : 2022-10-04 par

