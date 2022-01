Ciné-Saveurs : A travers l’Amérique du Sud Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres Bouches-du-Rhône Du Pérou à la Patagonie, du Brésil à Cuba, de l’hémisphère Sud à l’hémisphère Nord, des sommets des Andes à la Mer des Caraïbes, des jungles sauvages aux déserts arides, ce film retrace l’aventure d’un voyageur solitaire à travers les plus beaux paysages de l’Amérique du Sud et de l’Amérique Centrale.



Du Pérou à la Patagonie, du Brésil à Cuba, de l'hémisphère Sud à l'hémisphère Nord, des sommets des Andes à la Mer des Caraïbes, des jungles sauvages aux déserts arides, ce film retrace l'aventure d'un voyageur solitaire à travers les plus beaux paysages de l'Amérique du Sud et de l'Amérique Centrale.

Un film de Loïc Chetail

En el camino : documentaire, conférence sur des régions du monde suivis d'une dégustation thémathique

+33 4 90 50 69 49



