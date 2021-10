Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy, Lot Ciné-Santé: Joyeuse Retraite Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy Catégories d’évènement: Limogne-en-Quercy

Lot

Ciné-Santé: Joyeuse Retraite Limogne-en-Quercy, 7 octobre 2021, Limogne-en-Quercy. Ciné-Santé: Joyeuse Retraite 2021-10-07 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-07 17:00:00 17:00:00

Limogne-en-Quercy Lot Projection du film “Joyeuse retraite” de Fabrice Bracq:

L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve: partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes§ Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille à d’autres projets pour eux. Un débat animé par des spécialistes:

A l’issue de la projection, la question du bien vieillir et de l’intérêt de maintenir un équilibre face aux changements qui surviennent avec l’avancée dans l’âge sera abordée dans le cadre d’une conférence-débat animée par un médecin. Cette projection s’inscrit dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.

Participez gratuitement à ce ciné-santé, suivi de bilans de santé, afin d’adopter des comportements favorables au bien vieillir en prenant un temps pour soi. Projection du film “Joyeuse retraite” de Fabrice Bracq:

L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve: partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes§ Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille à d’autres projets pour eux. Un débat animé par des spécialistes:

A l’issue de la projection, la question du bien vieillir et de l’intérêt de maintenir un équilibre face aux changements qui surviennent avec l’avancée dans l’âge sera abordée dans le cadre d’une conférence-débat animée par un médecin. Fabrice Bracq dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Limogne-en-Quercy, Lot Autres Lieu Limogne-en-Quercy Adresse Ville Limogne-en-Quercy lieuville 44.39815#1.77055