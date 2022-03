Ciné Sans Frontières – NOS PLUS BELLES ANNEES Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Ciné Sans Frontières – NOS PLUS BELLES ANNEES Arcachon, 7 avril 2022, Arcachon. Ciné Sans Frontières – NOS PLUS BELLES ANNEES Grand Ecran 9 bis Avenue Gambetta Arcachon

2022-04-07 20:15:00 – 2022-04-07 Grand Ecran 9 bis Avenue Gambetta

Arcachon Gironde NOS PLUS BELLES ANNÉES

Comédie dramatique de Gabriele Muccino

Avec Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart…

Durée : 2h15

Sortie : déc 2021 C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante ans, en Italie, des années 1980 à aujourd’hui. La chronique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours, et surtout, de leur amitié. NOS PLUS BELLES ANNÉES

Comédie dramatique de Gabriele Muccino

Avec Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart…

Durée : 2h15

Sortie : déc 2021 C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante ans, en Italie, des années 1980 à aujourd’hui. La chronique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours, et surtout, de leur amitié. +33 5 57 72 02 91 NOS PLUS BELLES ANNÉES

Comédie dramatique de Gabriele Muccino

Avec Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart…

Durée : 2h15

Sortie : déc 2021 C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante ans, en Italie, des années 1980 à aujourd’hui. La chronique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours, et surtout, de leur amitié. allociné

Grand Ecran 9 bis Avenue Gambetta Arcachon

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Grand Ecran 9 bis Avenue Gambetta Ville Arcachon lieuville Grand Ecran 9 bis Avenue Gambetta Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Ciné Sans Frontières – NOS PLUS BELLES ANNEES Arcachon 2022-04-07 was last modified: by Ciné Sans Frontières – NOS PLUS BELLES ANNEES Arcachon Arcachon 7 avril 2022 Arcachon Gironde

Arcachon Gironde