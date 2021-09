Paris Cinéma du Panthéon Paris Ciné Rosa : La Fracture Cinéma du Panthéon Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rosa Bonheur aime le cinéma ! Le dimanche 12 septembre à 11h45 : LA FRACTURE en avant-première Un film de Catherine Corsini, 1h40 Le film a reçu la Queer Palm 2021 et fait partie de la 74e sélection officielle au Festival de Cannes et de la sélection au Festival du Cinéma Américain de Deauville. Raf (Valéria Bruni Tedeschi) et Julie (Marina Foïs), un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann (Pio Marmaï), un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue… BANDE ANNONCE : À venir prochainement… RÉSERVATION INDISPENSABLE : [http://www.cinemadupantheon.fr/cinerosa/](http://www.cinemadupantheon.fr/cinerosa/) OU [https://forms.gle/R8KUXaJ6NZL2Rc8j8](https://forms.gle/R8KUXaJ6NZL2Rc8j8) Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Entrée sur inscription uniquement.

