Ciné-Roms : Spartacus & Cassandra Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Ciné-Roms : Spartacus & Cassandra Cinéma Le Trianon, 16 avril 2022, Romainville. Ciné-Roms : Spartacus & Cassandra

Cinéma Le Trianon, le samedi 16 avril à 20:00

Spartacus, jeune Rrom de 13 ans et sa soeur Cassandra, 10 ans sont recueillis dans le chapiteau-squat de Camille, une drôle de fée trapéziste qui prend soin d’eux, leur offre un toit et… Avant le film, concert du groupe O’djila Film suivi d’une rencontre Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T20:00:00 2022-04-16T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville Departement Seine-Saint-Denis

Cinéma Le Trianon Romainville Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romainville/

Ciné-Roms : Spartacus & Cassandra Cinéma Le Trianon 2022-04-16 was last modified: by Ciné-Roms : Spartacus & Cassandra Cinéma Le Trianon Cinéma Le Trianon 16 avril 2022 Cinéma Le Trianon Romainville Romainville

Romainville Seine-Saint-Denis