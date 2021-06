Ciné Rives Bellerive-sur-Allier, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Bellerive-sur-Allier.

Ciné Rives 2021-07-02 – 2021-07-02

Bellerive-sur-Allier Allier Bellerive-sur-Allier

Cet été, en ouverture et clôture de « J’peux pas j’ai Bellerive », faites vous une toile au bord de l’eau et retrouvez les plaisirs mêlés de l’émotion grand écran et des soirées en plein air.

Cet été, en ouverture et clôture de « J’peux pas j’ai Bellerive », faites vous une toile au bord de l’eau et retrouvez les plaisirs mêlés de l’émotion grand écran et des soirées en plein air.