Ciné resto à L'Alhambra 2 rue du Cinéma Alhambra Cinémarseille Marseille 16e Arrondissement

2023-01-18 21:00:00 – 2023-01-18

Alhambra Cinémarseille 2 rue du Cinéma

Marseille 16e Arrondissement

EUR 4 6 Programme des séances ciné resto



• Mercredi 18 janvier à 21h

La nuit du 12

Film de Dominik Moll [France, 2022, 1h54]

Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi

Recommandé pour les 15/25 ans



• Jeudi 19 décembre à 21h

Aucun Ours

Film de Jafar Panahi [Iran, 2022, 1h47]

Avec Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri, Bakhtiyar Panjeei, Mina Kavani

En VOSTF



• Vendredi 20 Janvier à 21h

La conspiration du Caire

Film de Tarik Saleh [Égypte, 2022, 2h]

Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri

Prix du Scénario – Festival de Cannes 2022

En VOSTF

Recommandé pour les 15/25 ans



• Samedi 21 Janvier à 20h

Sans filtres

Film de Ruben Östlund [Suède, 2022, 2h29]

Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon

Palme d’Or – Festival de Cannes 2022

En VOSTF



• Dimanche 22 janvier à 20h30

As bestas

Film de Rodrigo Sorogoyen [Espagne, 2022, 2h17]

Avec Marina Foïs, Denis Menochet, Luis Zahera, Diego Anido, Marie Colomb

En VOSTF



• Lundi 23 janvier à 21h

L’Innocent

Film de Louis Garrel [France, 2022, 1h39]

Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant, Louis Garrel, Jean-Claude Pautot

Recommandé 15/25 ans



• Mardi 24 janvier à 20h45

The Fabelmans

Avant Première

Film de Steven Spielberg [États-Unis, 2023, 2h31]

Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano

Séance unique

En VOSTF

Recommandé 15/25 ans



• Mercredi 25 janvier à 18h15 & 19h45

Interdit aux chiens et aux italiens

Ciné resto italien

Film d’animation de Alain Ughetto [France, 2023, 1h10]

Raconté par Ariane Ascaride

En sortie nationale

Chorale Estacanti avant la séance de 19h45 dans le hall

Dès 10 ans



• Lundi 30 janvier à 20h

Ennio

Film documentaire de Giuseppe Tornatore [Italie, 2022, 2h43]

Avec Ennio Morricone, Clint Eastwood, Terrence Malick, Quentin Tarantino, Dario Argento

En VOSTF



• Mercredi 1er février à 21h

Les banshees d’Inisherin

Film de Martin McDonagh [Irlande, 2022, 1h54]

Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan

Les banshees d'Inisherin

Film de Martin McDonagh [Irlande, 2022, 1h54]

Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan

En VOSTF

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

