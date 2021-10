Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Ciné-Résistance : Les Leçons Persanes Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Ciné-Résistance : Les Leçons Persanes Cinéma Le Trianon, 27 novembre 2021, Romainville. Ciné-Résistance : Les Leçons Persanes

Cinéma Le Trianon, le samedi 27 novembre à 19:30

1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté dans un camp en Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il échappe à la mort en jurant aux soldats qu’il n’es… Rencontre avec Tal Bruttmann, historien spécialiste de la Shoah et de l’antisémitisme en France au XXème siècle (sous réserve). Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T19:30:00 2021-11-27T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville