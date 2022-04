Ciné-repas marocain Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Le cinéma Véo Grand Central et le Central Club, l’espace restauration du cinéma, vous proposent une soirée spéciale autour de l’avant-première du film **[Le médecin imaginaire](https://www.veocinemas.fr/grand-central-colomiers/film/330381/)** * **19h ** : **Repas marocain et animations** – Sur réservation auprès du Central Club ([central-club.com](http://central-club.com/) ou 05.32.09.62.80) * **21h** : Projection en **avant-première** du film Le médecin imaginaire, une comédie réalisée par Ahmed Hamidi avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau… **Synopsis: **Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Au bord du burn-out, il enchaîne les concerts aux quatre coins de la planète… Jusqu’au jour où, en plein festival au Maroc, Alex fait une mauvaise chute et tombe de scène. Immobilisé sur place le temps de sa convalescence, il est placé sous la vigilance d’Abdel qui rêve de devenir aide-soignant. Le problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait ! Une rencontre pour le moins inattendue… **Tarif repas festif & film** : 28 € (Film seul : 6 € et 4,50 € pour les moins de 14 ans) Horaires ——– 19h **Détails sur le lieu**: Ciné Grand central Allée du Rouergue Ciné Grand central Allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

