Les « Ciné-Rencontres en Cotentin » ouvrent en 2021 au public leur « Prélude».

Ce tout nouveau festival se veut dans l’avenir un lieu de rendez-vous annuel avec le cinéma et ses plus talentueux artistes à travers films et débats. Mon amie Jane Birkin, qui compte 70 films à son palmarès, vient cette année encourager ce beau projet « en Cotentin » !

Catherine Lecoq, Directrice artistique

Pour sa première année, l’événement Ciné-rencontres en Cotentin se déroulera à Barneville-Carteret.

Un week-end dédié à l’envoutante Jane Birkin. Au programme : diffusion au cinéma de la plage de cinq films de l’actrice, chanteuse, auteure et bien plus encore.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE.

18h : Daddy Nostalgie (1989 – 1h45). Film de Bertrand Tavernier.

Avec Jane Birkin, Dirk Bogarde, Odette Laure.

Présence de Jane Birkin.

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE.

11h : Oh pardon tu dormais (1992 – 1h25). Film de Jane Birkin.

Avec Jacques Perrin et Christine Boisson.

15h : Jane B. par Agnès V. (1987 – 1h45).

Portraits au cinéma de Jane Birkin, dans tous ses états…

17h : La course à l’échalote (1975 – 1h50). Film de Claude Zidi.

Avec Jane Birkin, Pierre Richard, Michel Aumont.

20h : Boxes (2006 – 1h35). Film de Jane Birkin.

Avec Jane Birkin, Géraldine Chaplin, Michel Piccoli, Natacha Régnier, Lou Doillon.

Tarif : 6,60€ la séance.

Réservation fortement conseillée.

En clôture, Jane Birkin proposera une séance dédicace de ses deux ouvrages :

– Munkey Diaries.

– Post Scriptum.

Cette dédicace aura lieu le 12 septembre à 17h au pôle nautique de Barneville-Carteret.

Le Pass sanitaire est obligatoire pour participer à l’événement.

reservation@ot-cotentin.fr +33 2 33 04 90 58

