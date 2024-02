Ciné rencontre Yallah Gaza, en présence du réalisateur Roland Nurier Cinéma le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port, mardi 26 mars 2024.

Documentaire / 1h41min. De Roland Nurier.

Gaza est un petit territoire palestinien de 40 km x 12 km où vivent plus de 2 millions de personnes. La population est complètement enfermée depuis 2007 par Israël et régulièrement bombardée au mépris de toutes les règles de Droit International et conventions des Nations Unies. Un magnifique film qui redonne aux Gazaouis leur humanité, qui parle d’espoir, de résilience, de persévérance, de résistance culturelle, mémorielle. Un bel hommage à ce peuple à travers les histoires de juifs et d’arabes qui œuvrent au quotidien pour la paix et la préservation du patrimoine culturelle de la

Palestine. Aucun message de haine, ce film s’exprime avec justesse à travers le destin d’hommes et de femmes qui résistent pour exister 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 20:30:00

fin : 2024-03-26

Cinéma le Vauban 4 avenue Renaud

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine garazikus@orange.fr

