Ciné-rencontre : Vivre avec les loups Mairie de Colomiers Colomiers, dimanche 3 mars 2024.

Ciné-rencontre : Vivre avec les loups Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Dimanche 3 mars, 18h15 Mairie de Colomiers

Début : 2024-03-03T18:15:00+01:00 – 2024-03-03T20:30:00+01:00

Le cinéma Le Grand Central vous propose la projection du documentaire Vivre avec les loups en présence du réalisateur Jean-Michel Bertrand, avec lequel vous pourrez échanger après le film.

Après la rencontre, la librairie La Préface proposera une séance de dédicaces.

Synopsis

Jean-Michel Bertrand parle du loup d’une manière nouvelle et inattendue : il y aura bientôt des loups un peu partout en France, il faut donc apprendre à « vivre avec les loups ». Dépassant les postures polémiques, le réalisateur amène de manière sensible à percevoir différemment la nature et les animaux qui l’habitent. Un voyage rempli de réflexions naturalistes et philosophiques sur la nature.

Tarifs : 6 € (4,50 € pour les moins de 14 ans).

18h

Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

