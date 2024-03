Ciné-rencontre: UnderGronde Place Bessières Cahors, jeudi 11 avril 2024.

Ciné-rencontre: UnderGronde Place Bessières Cahors Lot

UnderGronde est un film périple dans l’univers du fanzine et de l’édition graphique et indépendante. Non exhaustif, ce documentaire est une sorte de sismomètre de ce qui sourd et vibre dans l’art en action aujourd’hui ; des moments saisis au gré de déplacements aléatoires et de rencontres où s’affirme joyeusement le fais-le toi même .

Projection suivie d’un échange avec Camille Escoubet et Igor Boyer, responsable de l’association et atelier de sérigraphie Hors-Cadre Impression, tous deux protagonistes de ce documentaire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 18:30:00

fin : 2024-04-11

Place Bessières Cinéma le Grand Palais

Cahors 46000 Lot Occitanie cinema@cinelegrandpalais.fr

