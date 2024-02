CINÉ RENCONTRE UN PONT AU DESSUS DE L’OCÉAN Clermont-l’Hérault, jeudi 22 février 2024.

Ciné-rencontre en présence de Françis FOURCOU

Des grandes plaines osages d’Oklahoma aux montagnes d’Occitanie, deux cultures autochtones se parlent et se répondent. Deux femmes nous racontent deux cultures aux langues menacées. Isabelle l’occitane chez les osages, Chelsea, l’Osage chez les occitans, parcourant les paysages et l’histoire des plaines d’Amérique et des montagnes d’Occitanie.

JEUDI 22 FEVRIER 20H

Des grandes plaines osages d'Oklahoma aux montagnes d'Occitanie, deux cultures autochtones se parlent et se répondent. Deux femmes nous racontent deux cultures autochtones aux langues menacées. Isabelle l'occitane chez les osages, Chelsea, l'Osage chez les occitans, parcourant les paysages et l'histoire des plaines d'Amérique et des montagnes d'Occitanie.

Début : 2024-02-22 20:00:00

fin : 2024-02-22 22:30:00

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

