Sur le champ ! aborde les enjeux de notre consommation alimentaire mettant en lumière une nouvelle génération de paysans qui se reconnaît autour du principe de résilience de façon complète et accessible. L’accent est mis sur les solutions et offre une perspective optimiste. Le paradoxe de la faim nous amène à nous demander comment expliquer que ceux qui produisent sont aussi ceux qui ont faim. A travers l’exemple du Pérou, du Burkina Faso et de l’Indonésie, ce court-métrage d’infographie trouve une réponse dans les politiques commerciales des Etats et le paradigme libéral qui régissent le marché international. Un terrible constat face auquel les consommateurs peuvent agir. Suivi d’un temps d’échange avec Unis-Cité puis un repas partagé: On compte sur vous pour apporter un plat à partager !

Voir https://lesjardinsdelavoieromaine.com/domaine-de-flotin-maison-de-la-biodiversite/

Troisième ciné-rencontre dans le cadre du festival Alimenterre Domaine de Flotin Route de Flotin, Nibelle Nibelle

