Ciné-rencontre : « Son of fukushima » en (VO) Marmande, 11 novembre 2021, Marmande.

Ciné-rencontre : « Son of fukushima » en (VO) Cinéma Le Plaza 32 Boulevard de Maré Marmande

2021-11-11 21:00:00 – 2021-11-11 22:00:00 Cinéma Le Plaza 32 Boulevard de Maré

Marmande Lot-et-Garonne

Dans le cadre du mois du film documentaire.

– Un documentaire de Beth Murphy et Beth Balawick.

– Présentation et échange avec les réalisateurs Beth Murphy et Beth Balawick.

En 1945, Saichi Ouichi, un jeune japonais de 14 ans, est victime du bombardement d’Hiroshima. En 2011, après la catastrophe nucléaire de Fukushima, les radiations déposées par la pluie et le vent sur les terres agricoles de sa famille détruisent leur mode de vie et projettent les siens au cœur du plus grand processus de nettoyage radioactif que le monde ait jamais connu. Au fur et à mesure que le processus avance, il est de plus en plus évident que peu de gens se réinstalleront et que les risques de contamination n’ont pas tous été éradiqués de la préfecture de Fukushima…

– En partenariat avec CINA.

+33 5 53 64 21 32

