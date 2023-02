Ciné-rencontre « Sois belle et tais-toi ! » Cinéma Luminor Paris Catégories d’Évènement: île de France

. payant tarifs habituels en vigueur Le cinéma Le Luminor Hôtel de Ville est heureux de vous accueillir pour un ciné-débat autour du film « Sois belle et tais-toi ! » le jeudi 23 février à 20h. La projection du film sera suivie par un débat avec Nicole Fernandez Ferrer : déléguée générale du Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir de 2004 à 2022, elle donne des conférences sur le cinéma et la vidéo féministe, elle est membre du 7ème Genre, des Archives du féminisme, du Centre Hubertine Auclert, de PIAF Images Europe. Elle a travaillé aux deux expositions Delphine Seyrig et les vidéo collectifs vidéo féministes des années 1970 et 1980, conçues par Nataša Petrešin-Bachelez et Giovanna Zapperi. Cinéma Luminor 20 rue du Temple 75004 Paris Contact : https://www.luminor-hoteldeville.com/reserver/ contact@luminor-hoteldeville.com https://www.luminor-hoteldeville.com/reserver/

