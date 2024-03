Ciné -rencontre, soirée Palestine à Figeac Astrolabe Figeac, dimanche 10 mars 2024.

Soirée proposé à l’Astrolabe en partenariat avec le collectif Palestine-Figeac en présence de Leila Shahid !

17h Mémoire de Palestine

Documentaire de Serge Péron (1h) tarif 4€

Les Souvenirs de Jérusalem écrits par Sirine Husseini Shahid composent la trame d’une famille palestinienne singulière. Une histoire collective dont a héritée sa fille Leïla Shahid. Les fragments de ce récit-mosaïque sont connectés avec le contexte contemporain de l’histoire palestinienne.

18h Rencontre et discussion avec Leila Shahid

Déléguée Générale de la Palestine en France de 1993 à 2005 et ambassadrice de la Palestine auprès de l’Union Européenne jusqu’en 2015.

Suivi d’un pot offert, visite des expos et casse-croûte tiré du sac

Tableaux d’artistes de Gaza

Photos d’A. Larie les enfants palestiniens face à la violence

Choix de livres

20h30 Alam

Film de Firas Khoury (1h20) tarif 4€

Avec Mahmood Bakri, Sereen Khass, Mohammad Karaki

Tamer est palestinien et vit en Israël. Il mène avec ses amis la vie d’un lycéen insouciant jusqu’à l’arrivée de la belle Maysaa. Pour lui plaire Tamer accepte de prendre part à une mystérieuse opération drapeau à la veille de la fête d’Indépendance israélienne, jour de deuil pour les Palestiniens. 44 4 EUR.

Début : 2024-03-10 17:00:00

Astrolabe 2 bd pasteur

Figeac 46100 Lot Occitanie

