Drôme EUR 6 Ciné-rencontre autour du film « She said », qui retrace l’enquête de deux journalistes du New-York Times autour du scandale d’Harvey Weinstein, ce qui a ensuite mené au mouvement #MeToo. mediation@cine-le7emeart.fr +33 4 75 04 72 44 https://www.cine-le7emeart.fr/ Cinéma le 7ème Art 48 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux

