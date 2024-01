Ciné-Rencontre Réalisatrice « La rose de Jerico » au Cinéma Rex Rue du Maréchal Foch Tonneins, vendredi 9 février 2024.

Ciné-Rencontre Réalisatrice « La rose de Jerico » au Cinéma Rex Rue du Maréchal Foch Tonneins Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09

Ciné-Rencontre « La rose de Jerico ». La réalisatrice Aurélia Zahedi sera présente.

Ciné-Rencontre « La rose de Jerico ». La réalisatrice Aurélia Zahedi sera présente.

Au cœur du désert de l’Est de Jérusalem, une voix nous raconte les fragments du mythe de la Rose de Jéricho, plante immortelle et nomade des déserts. Guidés par une jeune bédouine sur son âne, nous traversons une terre dévastée par l’humanité. Dès lors, la Rose frôle des questions politiques et des problématiques complexes de croyances et d’incertitudes.

EUR.

Rue du Maréchal Foch Cinéma Le Rex

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine cinerextonneins@wanadoo.fr



L’événement Ciné-Rencontre Réalisatrice « La rose de Jerico » au Cinéma Rex Tonneins a été mis à jour le 2024-01-23 par OT Val de Garonne