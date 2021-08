Ciné-rencontre réalisateur Saint-Palais, 27 août 2021, Saint-Palais.

Ciné-rencontre réalisateur 2021-08-27 – 2021-08-27

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Projection du film “Les Sorcières d’Akelarre en présence du réalisateur argentin Pablo Agüero.

Synopsis: Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées et accusées d’avoir participé à une cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles fassent, elles seront considérées comme des sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le devenir…

Avant le film, apéritif dinatoire au Saint-Louis. Vous pourrez déguster une assiette de tapas, un verre de vin ainsi qu’un dessert sucré. Le tout aux couleurs de l’Argentine !

L’occasion de passer un moment festif et convivial avant la projection du film. Réservation obligatoire avant le 26 août (places limitées).

+33 5 59 65 74 20

Complexe Saint Louis

