Dans le cadre du [festival de robotique de Cachan](http://www.festivalrobotiquecachan.fr/), retrouvez la projection du film Her de Spike Jonze (2014, 2h06). Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un homme sensible au caractère complexe, est inconsolable suite à une rupture difficile. Il fait alors l’acquisition d’un programme informatique ultramoderne, capable de s’adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant le système, il fait la connaissance de ‘Samantha’, une voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les besoins et les désirs de Samantha grandissent et évoluent, tout comme ceux de Theodore, et peu à peu, ils tombent amoureux… Cette séance sera suivie d’un moment d’échange avec Nicolas SABOURET, chercheur au LISN – Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique (CNRS, Université Paris-Saclay, INRIA, CentraleSupélec), qui travaille sur les agents conversationnels et les relations sociales.

Gratuit dans la limite des places disponibles

Projection suivie d'une rencontre avec Nicolas Sabouret, chercheur spécialiste des agents conversationnels et des relations sociales au LISN (laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique) Cinéma La Pléiade 12 avenue Cousin de Méricourt – Cachan

