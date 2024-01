Ciné-rencontre Salle l’Escapade Plénée-Jugon, mardi 20 février 2024.

Ciné-rencontre Salle l’Escapade Plénée-Jugon Côtes-d’Armor

L’ensemble des associations de parents d’élèves de Plénée-Jugon avec le soutien de la médiathèque de Plénée-Jugon et l’association Douces Graines proposent une ciné-rencontre autour du film de Marion Cuerq et Elsa Moley, Même qu’on nait imbattables !

Projection suivie d’un débat avec la participation d’Anaïs Nollet, éducatrice de jeunes enfants.

Le synopsis : On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et si tout commençait … par l’enfance ? Car la violence de notre société prend racine dès nos premiers pas. Menaces, punitions, gifles, fessées, viennent s’inscrire dans le quotidien, comme une banalité inhérente à l’enfance… Au nom de l’éducation et de l’amour ? Un peuple, qui le premier, a compris qu’élever les enfants dans l’empathie et la bienveillance ferait d’eux des êtres responsables et surtout, respectueux des autres, ce sont les suédois, pionniers de l’abolition des violences dites éducatives, dès 1979. Et si c’était aussi simple ? Ce film vous emmène à la rencontre de cette première génération imbattable, et invite, à travers une nouvelle conception de l’enfant, à reconsidérer la nature humaine. .

Salle l’Escapade Rue de la République

Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 20:15:00

fin : 2024-02-20



L’événement Ciné-rencontre Plénée-Jugon a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André