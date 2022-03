Ciné-rencontre : “Permaculture, la voie de l’autonomie” Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Date et horaire exacts : Le jeudi 24 mars 2022

de 19h00 à 22h00

gratuit

Projection du documentaire “Permaculture : la voie de l’autonomie” suivie d’une discussion avec des agriculteurs pratiquant la permaculture. Le groupe local parisien d’Oxfam et Biocoop-La Ruche vous proposent un ciné-rencontre le jeudi 24 mars autour du documentaire “Permaculture, La Voie de l’Autonomie” Une réalisatrice et un éducateur se lancent dans une traversée terrestre de plus 30 000 km, de la France à la Sibérie, de l’Himalaya jusqu’à Bangkok en passant par l’Inde de Vandana Shiva ; une fresque haute en couleurs pour nous présenter les bienfaits et la simplicité de la permaculture au travers de cas concrets. La projection sera suivie d’un débat autour d’acteurs de terrain dont un agriculteur et un apiculteur, afin de mieux comprendre les effets des pesticides pour envisager l’urgence des alternatives, dont la permaculture menant sa réflexion autour de l’écologie, de la biodiversité et de l’autonomie. Une collation (composée de produits évidemment sains) vous sera offerte par Biocoop-La Ruche ! Inscription gratuite mais obligatoire sur Eventbrite Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e arrondissement 22 rue Deparcieux Paris 75014 Contact : https://www.facebook.com/events/356933692821038 Cinéma;Nature

