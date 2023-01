Ciné rencontre : Pech Merle : un siècle d’histoire Figeac Figeac OT Figeac Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Lot

Ciné rencontre : Pech Merle : un siècle d’histoire Figeac, 19 janvier 2023, Figeac OT Figeac Figeac. Ciné rencontre : Pech Merle : un siècle d’histoire 2, boulevard pasteur Astrolabe, Cinéma Charles Boyer Figeac Lot Astrolabe, Cinéma Charles Boyer 2, boulevard pasteur

2023-01-19 20:30:00 20:30:00 – 2023-01-19

Astrolabe, Cinéma Charles Boyer 2, boulevard pasteur

Figeac

Lot Figeac 4 EUR 4 Séance en présence du réalisateur Jacques Tournebize et de Bertrand Defois, Directeur du développement culturel et touristique Centre de Préhistoire du Pech Merle – Cabrerets. Film documentaire de Jacques Tournebize

Avec Lilou Cavalié, Gauthier Carpio, Liam Vayssade (64mn) Le 4 septembre 1922, trois enfants découvrent les peintures préhistoriques de la grotte ornée du Pech Merle. Il s’agit de André David, 16 ans, le meneur du groupe, sa petite soeur Marthe David, 13 ans, et leur camarade Henri Dutertre, 15 ans. Armés de bougies, d’une corde et d’un marteau, ils franchissent un passage étroit de la grotte qui débouche dans la grande salle des peintures. C’est le début d’une grande aventure qui mobilisera les forces vives du village de Cabrerets pour aménager et ouvrir la grotte au public. C’est aussi le point de départ d’une aventure scientifique pour le curé du village l’abbé Lemozi dont les travaux seront repris par un chercheur du CNRS, Michel Lorblanchet. Le film raconte l’histoire de ce site si particulier, depuis la découverte reconstituée avec 3 jeunes acteurs jusqu’à la numérisation 3D de la grotte et aux problématiques de conservation qui se posent aujourd’hui. Ce siècle d’histoire est raconté par des témoignages, des documents d’archives et des images de l’INA. @astrolabe grand figeac

Astrolabe, Cinéma Charles Boyer 2, boulevard pasteur Figeac

dernière mise à jour : 2023-01-14 par OT Figeac

Détails Catégories d’Évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Figeac Lot OT Figeac Astrolabe, Cinéma Charles Boyer 2, boulevard pasteur Ville Figeac OT Figeac Figeac lieuville Astrolabe, Cinéma Charles Boyer 2, boulevard pasteur Figeac Departement Lot

Figeac Figeac OT Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac-ot-figeac-figeac/

Ciné rencontre : Pech Merle : un siècle d’histoire Figeac 2023-01-19 was last modified: by Ciné rencontre : Pech Merle : un siècle d’histoire Figeac Figeac 19 janvier 2023 2 boulevard pasteur Astrolabe Cinéma Charles Boyer Figeac Lot Figeac Figeac, Lot Lot OT Figeac

Figeac OT Figeac Figeac Lot