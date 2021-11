Ciné rencontre : nun dago Mikel ? Saint-Jean-Pied-de-Port, 2 novembre 2021, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Ciné rencontre : nun dago Mikel ? Saint-Jean-Pied-de-Port

2021-11-02 – 2021-11-02

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220

Séance en présence du réalisateur Miguel Angel Llamas. Reconstitution de l’histoire d’une disparition qui secoua l’Espagne avec une précision d’orfèvre, alternant stupéfiantes images de la télévision d’époque et d’émouvants témoignages recueillis aujourd’hui…

Novembre 1985. Dans le cadre d’une opération antiterroriste, Mikel Zabalza, un jeune conducteur de bus, est détenu avec d’autres personnes par la Garde Civile. Lorsqu’ils sont finalement libérés, les jeunes affirment avoir été torturés, mais Mikel demeure introuvable. Les autorités soutiennent qu’il a pris la fuite et les rues du Pays Basque s’enflamment

au cri “où est Mikel?”…

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

+33 5 59 37 06 04

Garazikus

Saint-Jean-Pied-de-Port

