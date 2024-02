Ciné rencontre Nathan Reneaud Cinéma le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port, samedi 17 février 2024.

Nathan Reneaud est journaliste, enseignant à l’Université Bordeaux Montaigne et au BTS Audiovisuel Saint-Genès Il intervient dans les dispositifs d’éducation aux images (Collège au cinéma, Lycéens et Apprentis au cinéma).

Projection du film animation-musical They shot the piano player. Un journaliste de musique new-yorkais

mène l’enquête sur la disparition, à la veille du coup d’État en Argentine, de Francisco Tenório Jr, pianiste brésilien virtuose. Tout en célébrant le jazz et la Bossa Nova, le film capture une période éphémère de liberté créatrice, à un tournant de l’histoire de l’Amérique Latine dans les années 60 et 70, juste avant que le continent ne tombe sous le joug des régimes totalitaires. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

Cinéma le Vauban 4 avenue Renaud

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

