Mugron Landes, Mugron Ciné rencontre

Mugron

Ciné rencontre Mugron, 8 octobre 2021, Mugron. Ciné rencontre 2021-10-08 – 2021-10-08 Cinéma Entracte Avenue Carnot

Mugron Landes Mugron EUR Projection de “Tout s’est bien passé” de François Ozon. Pitch : Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père André vient de faire un AVC. Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir.

Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté de son père ou le convaincre de changer d’avis.

Entracté cinéma – François Ozon dernière mise à jour : 2021-09-30

