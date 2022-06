Ciné-Rencontre Mourenx, 17 juin 2022, Mourenx.

Mourenx 64150

EUR 4.2 Pour clôturer le cycle d’animation, une rencontre avec le réalisateur de «A demain mon amour».

Dansson film Basile Carré-Agostin, part aux côtés de Monique et Michel Pinçon-Charlot, sociologues de la grande bourgeoisie, et les suit dans l’analyse qu’ils font de la société actuelle.

Un échange entre le réalisateur et le public suivra la projection.

