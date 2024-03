ciné rencontre Mis Hermanos Rieupeyroux, samedi 16 mars 2024.

ciné rencontre Mis Hermanos Rieupeyroux Aveyron

Ciné-rencontre

MIS HERMANOS

Samedi 16 mars à 21h VOSTF

Un film de Claudia Huaiquimilla

Avec Sebastián Ayala, Andrew Bargsted…

Chili. Drame 1h25

Les frères Ángel (17 ans) et Franco (14 ans) sont incarcérés dans une prison pour mineurs depuis un an, en attendant le jugement de leur affaire. Malgré l’hostilité du lieu, ils nouent des liens avec d’autres jeunes et passent leurs journées à rêver de ce qu’ils feront lorsqu’ils seront libérés. L’arrivée de Jaime (17 ans), un jeune rebelle, change tout lorsqu’il propose de s’échapper par une émeute. L’idée commence à gagner des adeptes, mais bien que Franco veuille s’y joindre, Ángel sait que ce n’est pas sûr. Cependant, plusieurs déceptions familiales et judiciaires, en plus des bagarres, des cambriolages et des suicides, amèneront Ángel à voir l’émeute comme sa seule issue.

Grand Prix coup de coeur et Prix du Public Cinélatino 2022

Soirée en partenariat avec CINEPHILAE qui se terminera autour du verre de l’amitié 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie cinema@ccabsv.fr

L’événement ciné rencontre Mis Hermanos Rieupeyroux a été mis à jour le 2024-02-28 par Cinema Rieupeyroux