Ciné-rencontre : MIHAI GRECU – LA FIN D’UN MONDE ? L’hybride Lille, jeudi 21 mars 2024.

Ciné-rencontre : MIHAI GRECU – LA FIN D’UN MONDE ? Un rendez-vous pour mettre en avant le travail de cinéastes en court et moyen métrage dans un format de projection-rencontre. Jeudi 21 mars, 20h30 L’hybride Tarif : adhésion 1€ + entrée 4€ – sur place uniquement, pas de réservation

Le court et le moyen métrage sont un vivier de création où des cinéastes débutant·e·s ou aguerri·e·s expérimentent à travers des formes innovantes à la marge des circuits commerciaux. Alors que ces films peinent à trouver leur place dans les salles de cinéma traditionnelles, L’hybride met en avant le travail de réalisateur·rice·s talentueux·ses dans un format de projection-rencontre.

Dans Nicolae, Mihai Grecu interroge les souvenirs encore vifs de Nicolae Ceaușescu, au cœur d’un village roumain, en utilisant les nouvelles technologies pour en convoquer le spectre.

Ce moyen métrage sera précédé d’un court co-réalisé avec Mu-Jin, qui par le truchement d’effets spéciaux, nous fait assister au naufrage du communisme en Corée du Nord.

Mihai Grecu, réalisateur et plasticien, sera présent à L’hybride pour un échange autour de ces deux films.

Dès 12 ans.

Durée de la projection : 1h env.

Projection suivie d’une rencontre avec Mihai Grecu, réalisateur.

Avec le soutien de la Cinémathèque du documentaire.

► INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Projection : 20h30

. Tarif : adhésion 1€ + entrée 4€ – sur place uniquement, pas de réservation

Si vous n’êtes pas encore adhérent·e pour l’année 2023-2024 l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée.

→ Toutes les infos : https://lhybride.org/cine-rencontre-mihai-grecu-la-fin-dun-monde-2024/

L'hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532484 http://www.lhybride.org