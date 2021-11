Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura, Lons-le-Saunier Ciné-rencontre « Marcher sur l’Eau » Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier Jura Lons-le-Saunier EUR 4.5 Dans le cadre du projet L’Eau c’est la vie, Pomassociation et ECLA vous invitent à un ciné rencontre exceptionnel autour du film documentaire de Aïssa MaÏga « Marcher sur l’Eau ». Programmé au dernier festival de Cannes, ce documentaire retrace le combat d’habitants d’un village nigérien pour accéder à la plus essentielle des ressources : l’eau. La séance sera suivie d’un échange avec une délégation nigérienne. cinema-4c@ecla-jura.fr +33 3 84 47 85 50 Dans le cadre du projet L’Eau c’est la vie, Pomassociation et ECLA vous invitent à un ciné rencontre exceptionnel autour du film documentaire de Aïssa MaÏga « Marcher sur l’Eau ». Programmé au dernier festival de Cannes, ce documentaire retrace le combat d’habitants d’un village nigérien pour accéder à la plus essentielle des ressources : l’eau. La séance sera suivie d’un échange avec une délégation nigérienne. Cinéma 4C 7 Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier

