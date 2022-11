Ciné-rencontre – Marcher sur l’eau

Ciné-rencontre – Marcher sur l’eau, 23 novembre 2022, . Ciné-rencontre – Marcher sur l’eau



2022-11-23 – 2022-11-23 Dans le cadre du festival des Solidarités (Festisol), la projection d’une véritable pépite cinématographique d’Aïssa Maïga Tourné dans le nord du Niger entre 2018

et 2020, ce documentaire raconte l’histoire d’un village victime du

réchauffement climatique, qui se bat pour avoir accès à l’eau par la

construction d’un forage. Chaque jour, des enfants marchent des

kilomètres pour aller puiser l’eau, essentielle à la vie du village. Cette tâche

quotidienne les empêche, entre autres, d’être assidues à l’école.

L’absence d’eau pousse également les adultes à quitter leur famille

chaque année pour aller chercher, au-delà des frontières, les ressources

nécessaires à leur survie. Pourtant, cette région recouvre dans son soussol un lac aquifère de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Sous

l’impulsion des habitants et par l’action de l’ONG Amman Imman, un

forage apporterait l’eau tant convoitée au centre du village et offrirait à tous

une vie meilleure. En partenariat avec Pont-l’Abbé Solidarité Internationale

présente pour animer le débat qui suivra. dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville