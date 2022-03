CINÉ-RENCONTRE : L’ORANAIS Clermont-l’Hérault, 21 avril 2022, Clermont-l'Hérault.

CINÉ-RENCONTRE : L’ORANAIS Clermont-l’Hérault

2022-04-21 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-21 22:30:00 22:30:00

Clermont-l’Hérault Hérault

EUR 6.5 En partenariat avec l’association Coup de Soleil, et en présence d’intervenants, projection du film “L’Oranais”, de et avec Lyes Salem.

Durant les premières années euphoriques qui suivent l’indépendance, deux amis, Djaffar et Hamid, sont promis à un bel avenir dans une Algérie libre, jusqu’au jour où la trahison les sépare…

En partenariat avec l’association Coup de Soleil, et en présence d’intervenants, projection du film “L’Oranais”, de et avec Lyes Salem.

Durant les premières années euphoriques qui suivent l’indépendance, deux amis, Djaffar et Hamid, sont promis à un bel avenir dans une Algérie libre, jusqu’au jour où la trahison les sépare…

cinema.resnais@free.fr +33 4 67 96 03 95 https://cinema-alainresnais.net/

En partenariat avec l’association Coup de Soleil, et en présence d’intervenants, projection du film “L’Oranais”, de et avec Lyes Salem.

Durant les premières années euphoriques qui suivent l’indépendance, deux amis, Djaffar et Hamid, sont promis à un bel avenir dans une Algérie libre, jusqu’au jour où la trahison les sépare…

Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2022-03-15 par