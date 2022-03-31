Ciné-rencontre L’horizon d’Emilie CARPENTIER au cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande
Ciné-rencontre L’horizon d’Emilie CARPENTIER au cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande, 31 mars 2022, Sainte-Foy-la-Grande.
Ciné-rencontre L’horizon d’Emilie CARPENTIER au cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande
2022-03-31 – 2022-03-31
Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Ciné-rencontre avec le film “L’Horizon” en présence de la réalisatrice Emilie CARPENTIER.
Ciné-rencontre avec le film “L’Horizon” en présence de la réalisatrice Emilie CARPENTIER.
+33 5 57 46 00 43
Ciné-rencontre avec le film “L’Horizon” en présence de la réalisatrice Emilie CARPENTIER.
Cinéma La Brèche
Sainte-Foy-la-Grande
dernière mise à jour : 2022-03-08 par