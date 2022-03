CINÉ-RENCONTRE : LES TOURMENTES Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Clermont-l’Hérault Hérault Clermont-l’Hérault EUR 6.5 Dans le cadre du cycle “Quelle folie !”, sur la santé mentale au cinéma, projection du documentaire “Les tourmentes” de Pierre-Yves Vandeweerd.

La tourmente est une tempête de neige qui désoriente et égare. C’est aussi le nom d’une mélancolie provoquée par la dureté et la longueur des hivers. Là où souffle la tourmente, des hommes érigèrent des clochers pour rappeler les égarés…

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur. Clermont-l’Hérault

