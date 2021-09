Ciné rencontre : Les sorcières d’Akelarre Orthez, 7 septembre 2021, Orthez.

Ciné rencontre : Les sorcières d’Akelarre 2021-09-07 20:30:00 – 2021-09-07 Le Pixel 20 avenue de la Moutète

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec le réalisateur de film Pablo Agüero.

Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées et accusées d’avoir participé à une cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles fassent, elles seront considérées comme des sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le devenir…

+33 5 59 38 53 38

Le Pixel

