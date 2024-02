Ciné-rencontre « Les oubliés » La Haye-du-Puits La Haye, jeudi 4 avril 2024.

Ciné-rencontre « Les oubliés » La Haye-du-Puits La Haye Manche

Dans le cadre du 80e anniversaire du débarquement

1945. Danemark. Fin de la Seconde Guerre Mondiale.

Plusieurs soldats allemands, à peine sortis de l’adolescence, sont faits prisonniers par l’armée danoise et envoyés en première ligne pour désamorcer les mines enfouies le long de la côte. Pour eux, la guerre est loin d’être terminée. Inspiré de faits réels, Les Oubliés raconte cet épisode tragique de l’Histoire.

Projection suivie d’une rencontre en présence de Régis Giard pour évoquer la fin de la guerre sur nos côtes, le rôle de l’ancien hôpital de Bolleville et la très grande jeunesse de nombreux soldats.

En partenariat avec le cinéma Le Rialto.

Ado-Adultes, tarifs habituels.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:00:00

fin : 2024-04-04

La Haye-du-Puits Cinéma le Rialto

La Haye 50250 Manche Normandie mediatheque@la-haye.fr

