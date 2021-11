Le Mans Le Mans 72000, Le Mans CINÉ-RENCONTRE – LES MAGNÉTIQUES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: 72000

Le Mans

CINÉ-RENCONTRE – LES MAGNÉTIQUES Le Mans, 8 novembre 2021, Le Mans. CINÉ-RENCONTRE – LES MAGNÉTIQUES Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans

2021-11-08 20:00:00 – 2021-11-08 22:30:00 Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine

Le Mans 72000 Tarifs habituels Radio Alpa marque le quarantième anniversaire de la libération des ondes en proposant une avant-première du film « Les magnétiques » en présence du réalisateur Vincent Maël Cardona, le lundi 8 novembre à 20h au Cinéma Les Cinéastes +33 2 43 23 32 41 http://radioalpa.com/ Tarifs habituels Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 72000, Le Mans Autres Lieu Le Mans Adresse Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Ville Le Mans lieuville Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans